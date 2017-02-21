74-летний советский мотогонщик покончил с собой

Как сообщает «Собеседник», чемпион мира по мотокроссу советский гонщик Виктор Арбеков покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на 18 февраля. Тело Арбекова нашли у подъезда его дома на Таллинской улице в районе Строгино СЗАО Москвы.

Также сообщается, что жена спортсмена в момент суицида находилась в их квартире. Она рассказала журналистам, что спортсмен страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии.

Напомним, в 1965 году Виктор Абреков стал первым советским гонщиком, выигравшим чемпионат мира по мотокроссу. Он становился 14-кратным чемпионом СССР, а также получил звания заслуженного мастера спорта страны и заслуженного тренера РСФСР.