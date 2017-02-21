Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)

Как сообщает португальское издание Maisfutebol, 18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в московский «Спартак».

Отмечается, что сегодня игрок подписал контракт с российским клубом, который рассчитан на три с половиной года.

Самбу выступал за «Порту» с 2013 года, а до этого он защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Футболист вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов – от U15 до U18.

Также Самбу играл за «драконов» в Юношеской лиге УЕФА. За основную команду он не провел ни одного матча.

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