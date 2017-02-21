«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа
Источник: «Советский спорт»
Защитник «Анжи»
Георгий Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что красно-белые отказались от идеи покупки
21-летнего игрока обороны.
«Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды до конца сезона
с последующим правом выкупа», – приводит ТАСС слова своего источника.
Отметим, что по решению главного тренера «Анжи» Александра
Григоряна Тигиев переведен в молодежную команду.
Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи».
В нынешнем сезоне на счету защитника 14 матчей в премьер-лиге.
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