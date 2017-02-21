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«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа

Источник:  ТАССКомментарии
«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа
Источник: «Советский спорт»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что красно-белые отказались от идеи покупки 21-летнего игрока обороны.

«Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа», – приводит ТАСС слова своего источника.

Отметим, что по решению главного тренера «Анжи» Александра Григоряна Тигиев переведен в молодежную команду.

Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи».

В нынешнем сезоне на счету защитника 14 матчей в премьер-лиге.

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