Александр Медведев: Буре «респект и уважуха» за отказ от американского гражданства
Член совета
директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал решение двукратного
обладателя «Морис Ришар Трофи» Павла Буре отказаться от американского
гражданства.
«Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности...
Павлу «респект и уважуха», что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.
Добавим, что в интервью «Советскому спорту» Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад.
Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 годы за «Ванкувер» (1991-1998), «Флориду» (1998-2002) и «Рейнджерс» (2002-2003).