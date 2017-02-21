Александр Медведев: Буре «респект и уважуха» за отказ от американского гражданства

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал решение двукратного обладателя «Морис Ришар Трофи» Павла Буре отказаться от американского гражданства.

«Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности...

Павлу «респект и уважуха», что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Добавим, что в интервью «Советскому спорту» Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад.

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 годы за «Ванкувер» (1991-1998), «Флориду» (1998-2002) и «Рейнджерс» (2002-2003).