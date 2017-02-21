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Гонсало Игуаин: «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов, нужно лишь сохранять спокойствие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, перешедший в туринский клуб минувшим летом из «Наполи», пообщался с журналистами перед первой игрой в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Напомним, матч между командами состоится завтра (22 февраля) на домашней арене португальского клуба и стартует в 22.45 мск.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов, нужно лишь сохранять спокойствие. Знаю, что «Ювентус» – сильная команда, которая способна добиться успеха. Сейчас нужно думать лишь о матче против «Порту», поскольку отсюда мы начинаем свое путешествие по Лиге чемпионов.

Конечно, игра с лучшими делает вас только сильнее. Чтобы убедиться в моих словах, посмотрите, как тренируется Джанлуиджи Буффон! Он до сих пор ведет себя, как ребенок. То же самое касается и Дани Алвеса.

Голод заставляет вас стремиться к победе, даже если вы выигрывали трофеи раньше. Знаю, что минувшим летом я сделал правильный выбор. Не ощущаю никакого давления. Вообще, для меня эта большая честь, потому что «Ювентус» купил меня, чтобы побеждать во всех турнирах», – сказал аргентинец.

Матч

Порту - Ювентус

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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