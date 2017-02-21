Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Гвардиола посетил матч «Монако», он знает, как вскрыть оборону французов

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако».

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «горожан» и стартует в 22.45 мск.

«У Леонарду Жардима – самая креативная и забивающая атака в Европе: Фалькао, Лемар, Бернарду Силва. Неудивительно, что Пеп Гвардиола сделал несколько комплиментов в адрес соперника на пресс-конференции, а до этого специально ездил в Париж на их матч с «ПСЖ». Гвардиола смотрел, как «Монако» будет играть против большой команды в гостях, и наверняка пара идей, как вскрыть их оборону, у тренера «Сити» появились. Хотя в защите «Монако» действует очень надежно и сбалансировано: Камил Глик все цементирует, плюс у Жардима очень хорошие опорники.

Это будет матч, в котором может случиться все что угодно. Но мне кажется, что атака Гвардиолы точно не слабее атаки Жардима. Скорее всего, обе команды забьют, но учитывая, что «Сити» играет дома, хозяева и выиграют – 2:1», – сказал Генич, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Матч

Манчестер Сити - Монако

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Почему смеялся Жозе, кто обращался к 120-килограммовому вратарю «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» и на кого пеняет Гвардиола?Гонсало Игуаин: «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов, нужно лишь сохранять спокойствиеФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, перешедший в туринский клуб минувшим летом из «Наполи», пообщался с журналистами перед первой игрой в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская прессаАгент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.Шанс для Агуэро и «Атлетико» против злого гения. Почему нужно смотреть ЛЧШанс для Агуэро и «Атлетико» против злого гения. Почему нужно смотреть ЛЧ«Советский спорт» рассказывает об главных интригах сегодняшних матчей Лиги чемпионов.«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения у «Монако» защитника Бенджамина Менди.Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все ладыХосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все ладыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданими от первого матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Байер» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 22:45 мскСегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» примет «Атлетико».«Манчестер Сити» – «Монако». Начало текстовой трансляции в 22:45 мскСегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Монако».Букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионовБукмекеры считают «Манчестер Сити» и «Атлетико» фаворитами вторничных матчей Лиги чемпионовБукмекерские конторы выставили котировки на первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня.Хосеп Гвардиола: Бьельса – лучший тренер на планете, он помог многим игрокамГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил наставника «Лилля» Марсело Бьельсу, который встанет у руля французского клуба грядущим летом.Фабиньо: Попробуем остановить «Манчестер Сити». Мы сейчас на ходуЗащитник «Монако» Фабиньо поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.Леонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынкеЛеонарду Жардим: У «Монако» и «Сити» отличный тренерский штаб, но не забывайте о том, кто что может на трансферном рынкеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии первого матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил сильные стороны «горожан».Габи: Против немецких команд всегда тяжело игратьПолузащитник мадридского «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от матча против «Байера» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Диего Симеоне: Завтра посмотрим, готов ли Облак сыграть против «Байера»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Байером». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.Наставник сборной Бразилии: Несправедливо говорить, что отличная игра Жезуса – заслуга ГваридолыГлавный тренер сборной Бразилии Тите, оценивая игру нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, выразил мнение, что в успехах 19-летнего нападающего особую роль сыграли специалисты «Палмейраса».Кевин Кампль: Жду не дождусь матча с «Атлетико»Полузащитник «Байера» Кевин Кампль поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.Кевин Де Брюйне: Фалькао вернулся на свой привычный уровеньПолузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил форварда «Монако» Радамеля Фалькао, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с французским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.Рогер Шмидт: К матчу с «Атлетико» подходим с большой уверенностью в своих силахГлавный тренер «Байера» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.Рогер Шмидт: Решение об участии Бендера в матче с «Атлетико» примем завтраГлавный тренер леверкузенского «Байера» Рогер Шмидт накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Ларса Бендера.
Главные новости
Футбол
Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)
Футбол
«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии
Футбол
«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа
Футбол
Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог
Футбол
За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации
Футбол
Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»
Футбол
Гендиректор «Томи»: В ближайшее время деньги поступят в клуб
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости