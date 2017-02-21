Константин Генич: Гвардиола посетил матч «Монако», он знает, как вскрыть оборону французов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако».

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «горожан» и стартует в 22.45 мск.

«У Леонарду Жардима – самая креативная и забивающая атака в Европе: Фалькао, Лемар, Бернарду Силва. Неудивительно, что Пеп Гвардиола сделал несколько комплиментов в адрес соперника на пресс-конференции, а до этого специально ездил в Париж на их матч с «ПСЖ». Гвардиола смотрел, как «Монако» будет играть против большой команды в гостях, и наверняка пара идей, как вскрыть их оборону, у тренера «Сити» появились. Хотя в защите «Монако» действует очень надежно и сбалансировано: Камил Глик все цементирует, плюс у Жардима очень хорошие опорники.

Это будет матч, в котором может случиться все что угодно. Но мне кажется, что атака Гвардиолы точно не слабее атаки Жардима. Скорее всего, обе команды забьют, но учитывая, что «Сити» играет дома, хозяева и выиграют – 2:1», – сказал Генич, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».