Константин Барулин: Первый раз за 12 лет не попадаю в плей-офф

Голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин подвел итоги сезона.

- Первый раз за 12 лет не попадаю в плей-офф. Конечно, смотрю со стороны на команду, и мне как вратарю на последнем рубеже все видно. Но я не тренер и не менеджер и лезть в их работу не имею права. Конечно, в первую очередь буду смотреть на то, в чем я где-то недоработал и стремиться к достижению совершенства. Я еще молодой, у меня все впереди.

У меня много штрафных минут. Это все эмоции. Все судьи прекрасно знают о том, насколько я эмоционален. У нас, наверное, всего два таких вратаря – Георгий Гелашвили и я, – рассказал Барулин в интервью официальному сайту команды.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Сочи» набрал 88 очков и не попал в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.