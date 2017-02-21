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«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-Дону

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Исполком Федерации гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка России.

«Ростов примет «финал четырех» женского Кубка России. Это решение утверждено исполкомом», – приводит слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева официальный сайт ФГР.

Полуфиналы турнира пройдут 26 мая, финал – 27 мая.

Напомним, участниками «финала четырех» стали действующий обладатель трофея «Ростов-Дон», «Звезда» (Московская область), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар).

Добавим, что Ростов-на-Дону принимал «финал четырех» в 2015 году, а в прошлом сезоне решающие матчи Кубка России прошли в Астрахани.

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