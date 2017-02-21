«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-Дону
Исполком Федерации
гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка
России.
«Ростов примет «финал четырех» женского Кубка России. Это решение утверждено исполкомом», – приводит слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева официальный сайт ФГР.
Полуфиналы турнира пройдут 26 мая, финал – 27 мая.
Напомним, участниками «финала четырех» стали действующий обладатель трофея «Ростов-Дон», «Звезда» (Московская область), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар).
Добавим, что Ростов-на-Дону принимал «финал четырех» в 2015 году, а в прошлом сезоне решающие матчи Кубка России прошли в Астрахани.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически