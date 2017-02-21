«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии

Леонид Слуцкий Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, «Челси» помогает бывшему наставнику сборной России и московского ЦСКА Леониду Слуцкому найти работу тренером в Англии.

Ранее сообщалось, что российский специалист может занять в лондонском клубе пост аналитика или скаута, однако, по информации издания, это не соответствует действительности.

Слуцкий считается «другом» в клубе, которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, и посещает матчи команды с целью лучше узнать английский футбол, что должно поспособствовать его грядущему трудоустройству в местную команду.

Напомним, наставник покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера «армейцев» Слуцкий оставил в декабре прошлого года.