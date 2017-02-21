Дик Адвокат: Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о роли российского защитника Романа Нойштедтера в турецком клубе.

- Роман очень важен для нас. Да, он не всегда играет, но это исключительно из-за высокой конкуренции. У нас же есть и другие хорошие центральные защитники, как и хорошие стопперы. Роман подходит нашему стилю игры, - приводит слова Адвоката ТАСС.

«Фенербахче» в ближайшую среду сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 1:0.