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Астрахань примет отборочный матч ЧМ Россия – Польша

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Польши пройдет в Астрахани. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России.

«Утверждаем решение, что матч между женскими сборными России и Польши пройдет в Астрахани. С этим городом у нас связаны приятные воспоминания. В марте 2016 года сборная России стала победителем квалификационного турнира и отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые в блестящем стиле выиграла», – заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Напомним, отборочные матчи пройдут в июне. Финальная часть чемпионата мира состоится 1-17 декабря в Германии.

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