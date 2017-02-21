Дик Адвокат: Ван Перси в форме и готов сыграть против «Краснодара»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о готовности голландского нападающего турецкого команды Робина ван Перси сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

- Когда Робин в форме - это очень весомый плюс для нашей команды. А сейчас он в форме, - приводит слова Адвоката ТАСС.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в ближайшую среду, 22 февраля. Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 1:0.