Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» обязан продлить контракт с Кэрриком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил роль в английском клубе 35-летнего хавбека Майкла Кэррика, с которым, по сообщениям СМИ, «красные дьяволы» планируют продлить трудовое соглашение.

«Безусловно, клуб обязан продлить контракт с Майклом. У этого игрока огромный опыт, он не тратит свои силы зря, и всегда находится в нужном месте. Кэррик играет великолепно, и при нем «Юнайтед» очень редко проигрывает, это факт.

Когда я играл за «МЮ» для меня было огромной удачей выступать с этим парнем. Я всегда мог положиться на Кэррика, уйти в чужую зону, зная, что за моей спиной находиться Майкл. Он всегда мог подстраховать», – сказал Скоулз, слова которого приводит Goal.

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