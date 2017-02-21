Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» обязан продлить контракт с Кэрриком

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил роль в английском клубе 35-летнего хавбека Майкла Кэррика, с которым, по сообщениям СМИ, «красные дьяволы» планируют продлить трудовое соглашение.

«Безусловно, клуб обязан продлить контракт с Майклом. У этого игрока огромный опыт, он не тратит свои силы зря, и всегда находится в нужном месте. Кэррик играет великолепно, и при нем «Юнайтед» очень редко проигрывает, это факт. 

Когда я играл за «МЮ» для меня было огромной удачей выступать с этим парнем. Я всегда мог положиться на Кэррика, уйти в чужую зону, зная, что за моей спиной находиться Майкл. Он всегда мог подстраховать», – сказал Скоулз, слова которого приводит Goal.

Читайте также:

Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен Ибрагимович

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРуни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРазбираемся с ситуацией вокруг Уэйна Руни, прославленного нападающего «Манчестер Юнайтед», выпавшего из обоймы Жозе Моуринью.Харри Реднапп: Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – 100Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп заявил, что оценивает полузащитника «шпор» Деле Алли выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыРуни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичАндер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичПолузащитник «Манчестер Юнайтед» после победы над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1) дал интервью клубной пресс-службе.Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка АнглииСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.«Манчестер Юнайтед» нацелился на КроосаПолузащитник «Реала» Тони Кроос будет одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает The Independent.Жозе Моуринью: Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» дешевоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о трансферной стоимости полузащитника Поля Погба, за которого клуб заплатил 89 миллионов фунтов.Жозе Моуринью: Шоу должен попытаться доказать мне свою состоятельностьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о ситуации защитника Люка Шоу, который перестал проходить в основу «красных дьяволов».Хуан Мата: Мхитарян – великий игрок, он делает все легко и простоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил своего партнера по клубу Генриха Мхитаряна, который перешел в стан «красных дьяволов» минувшим летом из дортмундской «Боруссии».Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнирГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заверил, что его команда серьезно отнесется к матчу 1/8 финала Кубка Англии против «Блэкберна».Руни может перейти в китайский клуб до конца февраляНападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матчеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебноеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на «Олд Траффорд» рассказал о впечатлениях от игры против своего родного брата Флорентена.Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков в карьере, но этот - первый в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Сен-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сент-Этьен», Ибрагимович оформил хет-трикФутболисты «Манчестер Юнайтед» переиграли «Сент-Этьен» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.«МЮ» – «Сент-Этьен». Как это былоВ первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитникБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает усиление атакующий линии «красных дьяволов» приоритетной задачей для руководства.
Главные новости
Футбол
Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)
Футбол
«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии
Футбол
«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа
Футбол
Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог
Футбол
За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации
Футбол
Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»
Футбол
Гендиректор «Томи»: В ближайшее время деньги поступят в клуб
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Майкл Кэррик
Майкл Кэрриквсе новости
Пол Скоулз
Пол Скоулзвсе новости