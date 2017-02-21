УНИКС выкупит Клименко у «Автодора»

Центровой УНИКСА Артем Клименко останется в клубе по окончании сезона.

Права на 23-летнего игрока принадлежат «Автодору», а с декабря прошлого года он выступает в УНИКСе на правах аренды, которая заканчивается в мае 2017 года.

«У нас есть определенные надежды на Клименко, – приводят «Известия» слова президента УНИКСа Евгения Богачева. – Если он их оправдает, мы подпишем с ним контракт. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы, давайте подождем».

Добавим, что в составе команды из Казани Клименко принял участие в пяти матчах Евролиги и четырех играх Единой лиги ВТБ.

Отметим, что УНИКСу и «Автодору» осталось договориться только о сумме отступных.