«СКА-Хабаровск» в серии пенальти переиграл «Спартак-2» на Кубке ФНЛ

Футболисты «СКА-Хабаровск» в матче плей-офф раунда Кубка ФНЛ оказались сильнее «Спартака-2».

Судьба встречи, которая проходила в Ларнаке, решилась в серии пенальти, где сильнее оказались игроки хабаровского клуба (5:4).

Отметим, что в основное время матч завершился со счетом 1:1. Для «Спартака» гол забил Александр Ломовицкий, а восстановил равновесие Максим Астафьев.

В матче за 9-е место «СКА-Хабаровск» встретится со «Спартаком-Нальчик», а «Спартак-2» за 11-ю строчку поборется с «Шинником».