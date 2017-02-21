Александр Кожевников: Большой плюс Дмитрию Квартальному, что ЦСКА показывает агрессивный хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен победе ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

- Я не удивлен, что ЦСКА снова выиграл регулярный чемпионат. Сейчас игра армейцев отличается игры в прошлом сезоне, тогда была надежда на игроков первого звена, сейчас - на всю команду. Большой плюс Дмитрию Квартальному, что команда показывает достаточно агрессивный хоккей, - рассказал Кожевников ТАСС.

ЦСКА набрал в регулярном чемпионате столько же очков как и СКА (137), но опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова стали обладателями Кубка континента.