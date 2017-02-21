СКА – «Витязь». Коскинен – в воротах, в заявке шесть защитников
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч серии плей-офф КХЛ против «Витязя».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено: Хохлачев - Коскиранта - Каблуков.
Напомним, матч пройдет 21 февраля и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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