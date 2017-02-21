Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российского

Словацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.

- В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига - здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского, - приводит слова Шкртела ТАСС.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в ближайшую среду, 22 февраля. Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 1:0.