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В Китае могут ввести комендантский час для геймеров

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Правительство Китая рассмотрит законопроект, согласно которому детям до 18 лет запретят пользоваться компьютерами, смартфонами и планшетами в ночное время.

Комендантский час будет действовать с полуночи до восьми часов утра и может быть введен уже в марте 2017 года. 

Для его осуществления потребуется установка специального программного обеспечения на компьютеры, смартфоны и планшеты. Этот закон также распространится на интернет-кафе.

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