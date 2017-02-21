В Китае могут ввести комендантский час для геймеров

Правительство Китая рассмотрит законопроект, согласно которому детям до 18 лет запретят пользоваться компьютерами, смартфонами и планшетами в ночное время.



Комендантский час будет действовать с полуночи до восьми часов утра и может быть введен уже в марте 2017 года.



Для его осуществления потребуется установка специального программного обеспечения на компьютеры, смартфоны и планшеты. Этот закон также распространится на интернет-кафе.



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