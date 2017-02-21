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СКА – «Витязь» (3:1). Как это было

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СКА – «Витязь» (3:1). Как это было

СКА в матче серии плей-офф КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию, которую можно прочитать ЗДЕСЬ.

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