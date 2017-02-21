СКА – «Витязь» (3:1). Как это было
СКА в матче серии плей-офф КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию, которую можно прочитать ЗДЕСЬ.
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|Манчестер Сити- : -Монако
|Цибулкова2:6, 6:4, 2:6Макарова
|Дои2:6, 5:7Веснина
|Стосур4:6, 3:6Конюх
|Мертенс3:6, 2:6Радванска
|МакХэйл6:3, 6:4Осака
СКА в матче серии плей-офф КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию, которую можно прочитать ЗДЕСЬ.