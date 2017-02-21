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Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом месте

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением относительно лидерства московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.

- Конечно, хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом. Но сегодня реально — по первому этапу будем говорить, не кругу, по первому этапу чемпионата — очень целостно, может быть, не с точки зрения игры, но нацеленности на результат играл «Спартак». И сегодня заслуженно идет на первом месте, - передает слова Газзаева «Газета.Ru».

Напомим, что после 17-ти туров «Спартак» набрал» 40 очков и лидирует в чемпионате РФПЛ. ЦСКА, имея в активе 32 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от идущего на втором месте «Зенита» на три очка.

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