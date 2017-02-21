Яндиев получил Бентли Мульсан за победу на M-1 Challenge 74 (фото)
Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал на прошедших выходных звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца Алихана Яндиева Бентли Мульсан.
«Сегодня я получил подарок от моего дорогого отца. Всю свою жизнь я пытался быть достойным его, брал пример и стараюсь быть похожим. Баркал за все мой дорогой отец», – написал Яндиев.
Напомним, в бою за звание чемпиона Абукар победил Александра Бутенко.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически