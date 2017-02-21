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Яндиев получил Бентли Мульсан за победу на M-1 Challenge 74 (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал на прошедших выходных звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца Алихана Яндиева Бентли Мульсан.

«Сегодня я получил подарок от моего дорогого отца. Всю свою жизнь я пытался быть достойным его, брал пример и стараюсь быть похожим. Баркал за все мой дорогой отец», – написал Яндиев.

Напомним, в бою за звание чемпиона Абукар победил Александра Бутенко.

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