Яндиев получил Бентли Мульсан за победу на M-1 Challenge 74 (фото)

Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал на прошедших выходных звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца Алихана Яндиева Бентли Мульсан.

Сегодня я получил подарок от моего дорогого Отца. Всю свою жизнь я пытался быть достойным его, брал пример и стараюсь быть похожим. Баркал за все мой дорогой Отец 🙏🏽 #bentleymulsanne #bentley Публикация от Abukar Yandiev (@abukar_yandiev_01) Фев 20 2017 в 8:47 PST

«Сегодня я получил подарок от моего дорогого отца. Всю свою жизнь я пытался быть достойным его, брал пример и стараюсь быть похожим. Баркал за все мой дорогой отец», – написал Яндиев.

Напомним, в бою за звание чемпиона Абукар победил Александра Бутенко.