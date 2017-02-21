Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Думаю, команды, которые пытаются сохранить счет в таких матчах, плохо заканчивают. Мы понимаем, что если не пропустим, то пройдем дальше, но это не значит, что мы будем играть от обороны, отбиваться. Мы будем стараться играть примерно так же, как и у себя дома, действовать агрессивно в обороне.

Будем пытаться усложнить жизнь сопернику. И, конечно, важно забить. Вот две задачи, которые мы перед собой ставим, - приводит слова Шалимова ТАСС.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в ближайшую среду, 22 февраля. Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 1:0.