Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив0 : 0Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Думаю, команды, которые пытаются сохранить счет в таких матчах, плохо заканчивают. Мы понимаем, что если не пропустим, то пройдем дальше, но это не значит, что мы будем играть от обороны, отбиваться. Мы будем стараться играть примерно так же, как и у себя дома, действовать агрессивно в обороне.

Будем пытаться усложнить жизнь сопернику. И, конечно, важно забить. Вот две задачи, которые мы перед собой ставим, - приводит слова Шалимова ТАСС.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в ближайшую среду, 22 февраля. Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 1:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российскогоСловацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.Дик Адвокат: Ван Перси в форме и готов сыграть против «Краснодара»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о готовности голландского нападающего турецкого команды Робина ван Перси сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».Дик Адвокат: Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о роли российского защитника Романа Нойштедтера в турецком клубе.Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.Грек Сидиропулос назначен на матч Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт»Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом», сообщает официальный сайт УЕФА.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.УЕФА уверен в безопасности на матче «Фенербахче» – «Краснодар»«Фенербахче» и турецкая полиция предпримут все меры для обеспечения безопасности на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщили ТАСС в УЕФА.Ян Вертонген: «Тоттенхэм» хочет выиграть Кубок Англии и Лигу ЕвропыЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген заявил, что его команда надеется стать победителем Кубка Англии и Лиги Европы.«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблемаПражская «Спарта» готова предоставить 1000 место на домашнем стадионе болельщикам «Ростова» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Об этом заявил пресс-атташе чешского клуба Ондржей Касик.Владимир Пильгуй: У «Зенита» маловато шансов пройти «Андерлехт»Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй считает, что «Зенит» вряд ли пройдет «Андерлехт» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зенит» в первом матче проиграл со счетом 0:2.Поляк Рачковски назначен арбитром на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар»Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским назначена на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром», сообщает официальный сайт УЕФА.«Андерлехт» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Остенде», Тилеманс сделал дубль«Андерлехт» в матче 27-го тура чемпионата Бельгии в гостях победил «Остенде» со счетом 4:1.«Фенербахче» после проигрыша «Краснодару» сыграл вничью в чемпионате Турции«Фенербахче», соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, сыграл вничью с «Касымпашой» в домашней встрече 21-го тура чемпионата Турции (0:0).В Праге «Ростов» поддержат более 1000 болельщиков«Ростов» не останется без поддержки во время ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты».Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов (видео)Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Владимир Стогниенко: Пас Ерохина аргентинцы назвали бы «Olе»Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о матче «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы, отметив игру полузащитника донской команды Александра Ерохина.Сергей Юран: Критика Шатова – неуместнаСергей Юран: Критика Шатова – неуместнаЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России – об итогах первой недели еврокубков для российских клубов.Сергей Юран: Такой «Ростов» может дойти до полуфинала Лиги ЕвропыЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о перспективах «Ростова» в Лиги Европы.
Главные новости
Футбол
Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом месте
MMA
На «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММА
Футбол
«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии
Футбол
«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа
Футбол
Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)
Футбол
Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости