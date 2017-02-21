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Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»

Источник:  MarcaКомментарии
Иско
ИскоИсточник: Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает издание Marca, за игрока сборной Испании грядущим летом поборются «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что агент футболиста уже контактировал с представителями лондонского клуба. 

Также сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола уверен, что Иско выберет именно «Манчестер Сити», а последним претендентом на полузащитника, как информирует источник, является «Ювентус».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии», а сам испанец совсем недавно заявил, что обсудит вопрос своего будущего с руководством «Реала» по окончании текущего сезона.

Зинедин Зидан:  Иско хочет чаще проходить в основу, но моя цель – дать возможность поиграть всем

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