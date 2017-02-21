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CAS оставил в силе отстранение шестерых российских лыжников

Источник:  CAS.skКомментарии

Как сообщает официальный сайт CAS, в организации решили оставить в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

Таким образом, никто из этой пятерки не примет участия на чемпионате мира-2017, который пройдет в Финляндии с 22 февраля по 5 марта.

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