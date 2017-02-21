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Студия MoonDuck анонсировала турнир по Dota 2 с новым режимом

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Студия MoonDuck, которая является организатором Elimination Mode, проведет турнир по Dota 2 с режимом Midas Mode.

Перед стартом турнира командам дадут валюту (moonbucks), с помощью которой они смогут выбирать героев, банить, ставить паузу и выбирать сторону. Стоимость героев будет зависеть от его популярности. 


Коллективы будут выполнять различные задания сообщества (например, убить Рошана, но не забирать аегис или выбрать только летающих героев), а также ставить на матчи других команд, тем самым пополняя свой счет. 

Точные даты турнира пока не анонсированы, но он должен пройти после The Kiev Major.

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