Студия MoonDuck анонсировала турнир по Dota 2 с новым режимом

Студия MoonDuck, которая является организатором Elimination Mode, проведет турнир по Dota 2 с режимом Midas Mode.



Перед стартом турнира командам дадут валюту (moonbucks), с помощью которой они смогут выбирать героев, банить, ставить паузу и выбирать сторону. Стоимость героев будет зависеть от его популярности.





Коллективы будут выполнять различные задания сообщества (например, убить Рошана, но не забирать аегис или выбрать только летающих героев), а также ставить на матчи других команд, тем самым пополняя свой счет.

Точные даты турнира пока не анонсированы, но он должен пройти после The Kiev Major.

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