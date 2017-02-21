Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, в матче с «Андерлехтом» не сыграю

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, сыграет ли в матче Лиги Европы против «Андерлехта».



- 23 февраля увидим вас на поле?

- Наверное, нет. Я очень много пропустил из-за травмы, не проходил два сбора с командой. Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, потому что очень сложно набрать необходимые физические кондиции, чтобы выдерживать максимальные нагрузки во время матчей и не навредить команде. Очень сложно выдержать темп в таком ответственном матче, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ответный матч «Зенита» против «Андерлехта» пройдет 23 февраля в Петербурге. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Первый матч завершился победой бельгийцев со счетом 2:0, дубль оформил Франк Ачимпонг.

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