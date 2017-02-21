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Кубок Гагарина. Результаты всех матчей онлайн!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок Гагарина. Результаты всех матчей онлайн!
Источник: «Советский спорт»

Результаты матчей 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина.

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Коршков 44:31 (1:0).

Место и дата

21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Торпедо - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

2-й период

Место и дата

21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Витязь - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 19:41 (1:0 - бол.). Макеев (Никулин), 29:01 (1:1). Гусев 33:29 (2:1 - бол.).

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Йокерит - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1).

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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Сергей Ващенко
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