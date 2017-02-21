Кубок Гагарина. Результаты всех матчей онлайн!
Источник: «Советский спорт»
Результаты матчей 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина.
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)3-й период
Голы:
Коршков 44:31 (1:0).
Место и дата
21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо - Торпедо - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)2-й период
Место и дата
21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
СКА - Витязь - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 19:41 (1:0 - бол.). Макеев (Никулин), 29:01 (1:1). Гусев 33:29 (2:1 - бол.).
Место и дата
21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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