Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»
Как сообщает официальный сайт УЕФА, российский арбитр Владислав Безбородов назначен главным судьей на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из «Бильбао» и кипрским АПОЭЛОМ.
Напомним, игра между командами состоится в четверг (23 февраля) и стартует в 21.00 мск.
Отметим, что в первой встрече победителем вышла команда Эрнесто Вальверде, обыграв АПОЭЛ со счетом 3:2.
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