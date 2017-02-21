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Кержаков презентовал автобиографию в Петербурге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков презентовал автобиографию в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга.

Александр Кержаков презентует свою книгу "Лучший"

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22 февраля презентация пройдет в клубном магазине «Зенит-Арена», а на следующий день книга будет представлена в Москве.

Напомним, книга нападающего получила название «Лучший». Литературный редактор автобиографии Кержакова - главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, в матче с «Андерлехтом» не сыграю

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