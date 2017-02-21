Кержаков презентовал автобиографию в Петербурге
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков презентовал автобиографию в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга.
Количество желающих получить автограф Александра Кержакова на презентации его книги "Лучший" pic.twitter.com/wD5NpWINVj— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 21 февраля 2017 г.
22 февраля презентация пройдет в клубном магазине «Зенит-Арена», а на следующий день книга будет представлена в Москве.
Напомним, книга нападающего получила название «Лучший». Литературный редактор автобиографии Кержакова - главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.
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