Олег Знарок: Почему играли в шесть защитников? Я так решил и все

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ с подольским «Витязем» (3:1).

- Рыков, Юдин здоровы. Почему играли в шесть защитников?

- Ничего не могу объяснять. Я так решил, вот и все.

- Что с Войновым и Чудиновым?

- Войнов скоро будет готов, Чудинов пока не начал тренироваться, чуть-чуть выходит на лед, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл Витязь со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в полуфинале Западной конференции встретится с победителем пары ЦСКА – «Йокерит».