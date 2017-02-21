Олег Знарок: Почему играли в шесть защитников? Я так решил и все
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ с подольским «Витязем» (3:1).
- Рыков, Юдин здоровы. Почему играли в шесть защитников?
- Ничего не могу объяснять. Я так решил, вот и все.
- Что с Войновым и Чудиновым?
- Войнов скоро будет готов, Чудинов пока не начал тренироваться, чуть-чуть выходит на лед, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл Витязь со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.
Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в полуфинале Западной конференции встретится с победителем пары ЦСКА – «Йокерит».