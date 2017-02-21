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«Саттон» уволил вратаря, съевшего пирог во время матча с «Арсеналом»

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досуэлл рассказал о том, что 46-летний голкипер Уэйн Шоу написал заявление об уходе из клуба после скандала.

— Это очень разочаровывает. Я проснулся утром и увидел бурю критики в его адрес. Сам Уэйн предложил отправить его в отставку и принес заявление руководству клуба во второй половине дня. Оно было принято. — Это очень печальный конец хорошей истории. Я опустошен, владелец клуба тоже, - передает слова Досуэлла BBC.

Ранее футбольная ассоциация заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии «Саттон Юнайтед» – «Арсенал», в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.

Напомним, что Лондонский «Арсенал» на выезде взял верх над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

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