Валерий Белов: Для первого матча в плей-офф «Витязь» сыграл неплохо

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ против СКА (1:3).

- Для первого матча «Витязя» в плей-офф сыграли неплохо. Только третий период не очень понравился, третья шайба выбила из колеи. Были неплохие моменты, нужно было завершать. Конечно, многовато удалялись. С такими исполнителями соперника этого делать нельзя.

- Первый матч в плей-офф и сразу с таким соперником - фактически с Красной машиной. Как заставить поверить в себя?

- Как заставить? Моменты надо реализовывать, может по-другому игра бы пошла, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл Витязь со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в полуфинале Западной конференции встретится с победителем пары ЦСКА – «Йокерит».