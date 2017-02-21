Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в паре

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках второго круга парного разряда турнира в Дубае одержали победу над Андреа Клепач из Словении и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Встреча между спортсменами длилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

В следующей стадии турнира Елена и Екатерина сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.