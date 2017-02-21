Максим Афиногенов: Посмотрим на видео, какие у СКА слабые места, и будем туда долбить

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче серии плей-офф КХЛ (1:3).

- В плей-офф надо выходить и стараться победить. Но мы проиграли, будем разбираться. Посмотрим, в чем наши ошибки и где надо усилять игру. Тренеры подскажут, что делать.

- Одна-две победы в серии над СКА - максимум, на который вы можете рассчитывать?

- Вы такой вопрос непонятный задаете, если честно. Как можно в плей-офф идти с таким настроем, как у вас? Это неправильно.

- Просто у вас в соперниках СКА.

- А какая разница? Все мы спортсмены, которые хотят победить.

- Психологически этот матч дал вам уверенности?

- Посмотрим на видео матч и поймем, где можем усилиться, где у СКА есть слабые места. И будем туда долбить, - передает слова Афиногенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл «Витязь» со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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