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Койл покинул пост главного тренера «Блэкберна» после поражения от «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ФК «Блэкберн»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Блэкберна», главный тренер команды Оуэн Койл покинул пост наставника команды.

Отмечается, что сегодня стороны договорились о расторжении контракта. 

В последнем матче под руководством Койла «Блэкберн» 19 февраля на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии (1:2).

напомним, специалист встал у руля команды минувшим летом. Вместе с наставником «Блэкберн» выиграл 11 матчей из 37. 

На данный момент «бродяги» занимают предпоследнее место в таблице Чемпионшипа, находясь в трех очках от спасительной зоны.

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