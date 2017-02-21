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Краснодарское «Динамо» уступило «Альбе» в женской Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки краснодарского «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли на домашней арене румынской «Альбе» в трех партиях.

Таким образом, российский клуб потерпел четвертое поражение в пяти встречах, а его сегодняшний соперник выиграл первый матч.

В заключительном туре команда Константина Ушакова встретится со швейцарским «Волеро», а «Альба» сыграет с московским «Динамо».

Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур

«Динамо» (Краснодар, Россия) – «Альба» (Блаж, Румыния) – 0:3 (18:25, 18:25, 17:25).

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