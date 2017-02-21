Краснодарское «Динамо» уступило «Альбе» в женской Лиге чемпионов

«Галатасарай» может быть оштрафован за поведение своих фанатов в матче с краснодарским «Динамо»

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) рассмотрит поведение фанатов «Галатасарая» в домашнем матче финала Кубка ЕКВ против краснодарского «Динамо».