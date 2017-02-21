Хорхе Сампаоли: Да, у «Лестера» существенные проблемы, но если мы потеряем концентрацию, соперник доставит нам много проблем

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра (22 февраля) на домашней арене действующего чемпиона АПЛ.

«Это невероятно важный матч – у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты. Да, у «Лестера» существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю – если мы не покажем своей лучшей игры и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, «Лестер» уверенно занял первое место в своей группе.

Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на таком участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. «Лестеру» нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон», – сказал аргентинский специалист.