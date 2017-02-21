«Манчестер Сити» – «Монако». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня на домашней арене «горожан».
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стерлинг, Агуэро, Де Брюйне, Сане, Сильва, Стоунз, Фернандиньо, Отаменди, Яя Туре.
Запасные: Браво, Сабалета, Фернандо, Нолито, Навас, Делф, Ихеаначо.
«Монако»: Субашич, Фабиньо, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Менди, Раджи, Глик, Лемар, Мбаппе.
Запасные: Де Санктис, Дирар, Моутиню, Карильо, Жермен, Диалло, Альмами Туре.
Напомним, встреча между командами стратует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Силва, Туре, Сане, Агуэро
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва, Бакайоко, Фалькао, Мбаппе
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция