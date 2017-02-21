«Манчестер Сити» – «Монако». Стартовые составы

Хорхе Сампаоли: Да, у «Лестера» существенные проблемы, но если мы потеряем концентрацию, соперник доставит нам много проблем

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.