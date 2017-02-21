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«Байер» – «Атлетико». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Байер» – «Атлетико». Стартовые составы
Источник: Reuters

Стали известны стартовые составы леверкузенского «Байера» и мадридского  «Атлетико» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня на домашней арене немецкого клуба.

«Байер»: Лено, Драгович, Эрнадес, Венделл, Брандт, Арангис, Топрак, Хавертц, Белльараби, Хенрихс, Кампль. 

Запасные: Эзкан, Бейли, Мехмеди, Баумгартлингер, Едвай, Похьянпало, Фолланд.

«Атлетико»: Мойа, Луис, Коке, Гризманн, Ньигес, Карраско, Габи, Савич, Врсалько, Гамейро, Хименес.

Запасные: Облак, Торрес, Корреа, Лукас, Парти, Гайтан, Энрике.

Напомним, матч между командами стартует в 22.45 мск,  а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Байер - Атлетико

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт, Бельараби, Арангис, Хавертц, Эрнандес

Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско, Сауль, Гризманн, Гамейро

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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