«Байер» – «Атлетико». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы леверкузенского «Байера» и мадридского «Атлетико» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня на домашней арене немецкого клуба.
«Байер»: Лено, Драгович, Эрнадес, Венделл, Брандт, Арангис, Топрак, Хавертц, Белльараби, Хенрихс, Кампль.
Запасные: Эзкан, Бейли, Мехмеди, Баумгартлингер, Едвай, Похьянпало, Фолланд.
«Атлетико»: Мойа, Луис, Коке, Гризманн, Ньигес, Карраско, Габи, Савич, Врсалько, Гамейро, Хименес.
Запасные: Облак, Торрес, Корреа, Лукас, Парти, Гайтан, Энрике.
Напомним, матч между командами стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт, Бельараби, Арангис, Хавертц, Эрнандес
Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско, Сауль, Гризманн, Гамейро
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция