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«Локомотив» переиграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» переиграл минское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своей площадке одолели минское «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у «Локо» отметились Егор Коршков и Петри Контиола. У минчан точный бросок на счету Мэтта Эллисона.

Следующий матч пройдет также в Ярославле 23 февраля.

КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Первый матч 

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Коршков (Красковский, Гавриков), 44:31 (1:0). Контиола (Крунвалль, Козун), 48:37 (2:0). Эллисон (Коробов), 51:34 (2:1).

Место и дата

21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция


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