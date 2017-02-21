ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-офф
Источник: «Советский спорт»
Хоккеисты ЦСКА на домашнем льду переиграли финский «Йокерит» в первом матче 1/8 Кубка Гагарина со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами у армейцев отметились Грег Скотт, Владимир Жарков и Богдан Киселевич, отметившийся в этой встрече дублем. У финской команды точные броски на сету Антти Пильсрема и Вилле Лаюнена.
Следующий матч серии пройдет в Москве 23 февраля.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Первый матч
Матч
ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2).
Место и дата
21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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