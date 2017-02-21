СКА обыграл «Витязь» в первом матче четвертьфинала конференции

Валерий Белов: Для первого матча в плей-офф «Витязь» сыграл неплохо Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ против СКА (1:3).

Олег Знарок: Почему играли в шесть защитников? Я так решил и все Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ с подольским «Витязем» (3:1).