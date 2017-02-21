СКА обыграл «Витязь» в первом матче четвертьфинала конференции
В первом матче серии плей-офф КХЛ СКА дома обыграл «Витязь» со счетом 3:1.
В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Никита Гусев и Евгений Дадонов. У гостей отличился Алексей Макеев.
После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу армейцев.
Напомним, следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в полуфинале Западной конференции встретится с победителем пары ЦСКА – «Йокерит».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически