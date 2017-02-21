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Адиль «ScreaM» Бенрильтом перешел в Team EnVyUs

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Бельгиец Адиль «ScreaM» Бенрильтом присоединился к составу Team EnVyUs по CS:GO.


В основном составе он заменит Давида «devoduvek» Доброзавьевича, который займет роль запасного игрока.

Состав Team EnVyUs:  

Винсен «Happy» Шопенгауэр  
Кристоф «SIXER» Ксиа  
Cэдрик «RpK» Гойпуэ  
Александр «xms» Форте  
Адиль «ScreaM» Бенрильтом 
Давид «devoduvek» Доброзавьевич (запас)

Напомним, что ранее Бенрильтом выступал за коллектив G2 Esports с февраля 2016 года.

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