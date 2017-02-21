Адиль «ScreaM» Бенрильтом перешел в Team EnVyUs
Бельгиец Адиль «ScreaM» Бенрильтом присоединился к составу Team EnVyUs по CS:GO.
We're making it official@nV_ScreaM_ pic.twitter.com/O5KFAG5XLq— Team EnVyUs (@TeamEnVyUs) 21 февраля 2017 г.
В основном составе он заменит Давида «devoduvek» Доброзавьевича, который займет роль запасного игрока.
Состав Team EnVyUs:
Винсен «Happy» Шопенгауэр
Кристоф «SIXER» Ксиа
Cэдрик «RpK» Гойпуэ
Александр «xms» Форте
Адиль «ScreaM» Бенрильтом
Давид «devoduvek» Доброзавьевич (запас)
Напомним, что ранее Бенрильтом выступал за коллектив G2 Esports с февраля 2016 года.
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