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Россиянка Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская шахматистка Александра Костенюк обыграла представительницу Китая Ни Шицюнь во второй партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.

Первая партия между ахматистками завершилась вничью. 

Таким образом, представительница РФ встретится в полуфинале с Анной Музычук из Украины, которая по сумме двух партий победила Антоанету Стефанову из Болгарии.

Добавим, что место в четверке сильнейших обеспечила себе Тань Чжунъи, которая сломила сопротивление соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Последняя участница полуфинала определится на тай-брейке встречи между Харикой Дронавалли из Индии и грузинкой Наной Дзагнидзе.

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