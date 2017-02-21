Россиянка Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк обыграла представительницу Китая Ни Шицюнь во второй партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.

Первая партия между ахматистками завершилась вничью.

Таким образом, представительница РФ встретится в полуфинале с Анной Музычук из Украины, которая по сумме двух партий победила Антоанету Стефанову из Болгарии.

Добавим, что место в четверке сильнейших обеспечила себе Тань Чжунъи, которая сломила сопротивление соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Последняя участница полуфинала определится на тай-брейке встречи между Харикой Дронавалли из Индии и грузинкой Наной Дзагнидзе.