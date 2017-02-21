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Гризманн довел до слез девушку, которая преодолела 200 км ради встречи с ним (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антан Гризманн проигнорировал болельщицу перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Игрок сборной Франции вышел из автобуса и направился ко входу в отель. Рядом стояла девушка, которая держала в руках фото нападающего, но Анутан прошел мимо и не обратил на свою фанатку никакого внимания.

Отмечается, что девушка приехала со своим отцом за 200 километров ради того, чтобы увидеть любимого спортсмена.

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