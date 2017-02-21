Юкка Ялонен: Судьи отработали плохо
После поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен обрушился с критикой на судейство.
- Хороший матч, мне понравилось, как наша команда провела второй и третий периоды. Не понравилось судейство. Арбитры отработали плохо. Продолжаем серии, - сказал Ялонен.
Матч
ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).
Место и дата
21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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