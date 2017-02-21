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Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и Митриона

Источник:  Twitter.comКомментарии
Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и Митриона
Источник: Instagram

Журналист портала MMAjunkie Шамактар Сандху в своей странице в Twitter заявил, что руководство Bellator планирует выступить с заявлением по поводу следующего соперника для российского бойца Федора Емельяненко.

Напомним, в эти выходные спортсмен из РФ должен был встретиться с американцем Мэттом Митрионом, однако, последний снялся с поединка, поскольку был госпитализирован. Позже у Митриона обнаружили камни в почках, а сроки его восстановления составят больше двух месяцев.

«Кокер говорит, что Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко против Митриона», – написал Сандху.

Почему не состоялся бой Федора Емельяненко и кто может стать его следующим соперником? (ВИДЕО-ОБЗОР)

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