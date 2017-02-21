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Дмитрий Квартальнов: Карнаухов молодец, вышел на одну смену и подрался

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Йокеритом» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов отметил жесткий характер игры и похвалил молодого нападающего Павла Карнаухова.

- Здорово, что взяли игру, довольны победой. Второй период не понравился, по содержанию игры. С чего начались потасовки? На записи посмотрите внимательно на лавку «Йокерита». Такой характер будет носить вся серия. Жесткий, мы к этому готовы. Хочу похвалить Карнаухова, он молодец, вышел на единственную смену и подрался, - сказал на пресс-конференции Кывартальнов.

Матч

ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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