Дмитрий Квартальнов: Карнаухов молодец, вышел на одну смену и подрался
После победы над «Йокеритом» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов отметил жесткий характер игры и похвалил молодого нападающего Павла Карнаухова.
- Здорово, что взяли игру, довольны победой. Второй период не понравился, по содержанию игры. С чего начались потасовки? На записи посмотрите внимательно на лавку «Йокерита». Такой характер будет носить вся серия. Жесткий, мы к этому готовы. Хочу похвалить Карнаухова, он молодец, вышел на единственную смену и подрался, - сказал на пресс-конференци
Матч
ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).
Место и дата
21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция