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Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С в Каире (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С и продвижению медицинского туризма в Египет. Об этом сообщает издание Sport.

Источник сообщает, что лидер каталонского клуба прогулялся по плато Великих пирамид Гизы в Каире.

Отметим, что футболист должен был раньше посетить столицу Египта, однако, его визит откладывался из-за теракта в коптской церкви, а позже по причине поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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