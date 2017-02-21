Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С в Каире (фото)

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С и продвижению медицинского туризма в Египет. Об этом сообщает издание Sport.

Источник сообщает, что лидер каталонского клуба прогулялся по плато Великих пирамид Гизы в Каире.

Отметим, что футболист должен был раньше посетить столицу Египта, однако, его визит откладывался из-за теракта в коптской церкви, а позже по причине поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.